Кабмін просить громадськість рахувати витрати з бюджету на ЧЄ

Кабінет міністрів України створив спеціальну громадську комісію для моніторингу витрат бюджетних коштів, виділених на підготовку до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на прес-конференції після закінчення засідання Кабміну.

За її словами, сьогодні існує у суспільстві певне занепокоєння стосовно того, що під час будівництва великих об’єктів для Євро-2012, зокрема стадіонів, аеропортів, доріг, можуть бути зловживання, завищення кошторисів, будуть безпідставно витрачатись бюджетні кошти. Прем’єр сказала, що з метою не допустити це на своєму засіданні уряд проголосував за створення спеціальної громадської експертної комісії у складі незалежних фахівців-будівельників.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що ця комісія протягом усього часу підготовки до чемпіонату буде аналізувати усі кошториси всіх проектів, що стосуються побудови об’єктів для Євро-2012.