Експерт: польська модель підготовки до ЧЄ-12 ефективніша за українську

Обрана Польщею модель підготовки до Євро-2012 є ефективнішою, ніж сформована в Україні система підготовки, забезпечення та контролю відповідних підготовчих робіт.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН за підсумками спеціального прес-туру до Польщі, присвяченого підготовці двох країн до чемпіонату, висловив експерт Комітету громадського контролю ЧЄ-12 Андрій КАПУСТІН.

Він акцентував увагу на тому, що в Польщі Євро-2012 розглядається, в першу чергу, як бізнес-проект, котрий дозволить країні, що вже є членом Європейського Союзу, піднятися до рівня провідних держав ЄС. Підготовкою ж країни до турніру опікується агенція PL.2012, в якій сім менеджерів відповідають за кожен окремий напрямок – спортивну інфраструктуру, транспорт, готелі тощо.

Як підкреслив А.КАПУСТІН, при цьому ніякого втручання з боку урядових чиновників у процеси, на відміну від українських реалій, немає. “Ніякого шапкозакидання, закликів любити Україну. Все чітко, зрозуміло, без шелухи”, - сказав він.

Експерт повідомив, що фахівці PL.2012 власними силами розробили детальний бізнес-план (матрицю) підготовки країни до турніру і діють чітко згідно з ним, дотримуючись визначених графіків. За його словами, менеджери агенції розуміють, що успішна організація Євро-2012 дасть їм великі перспективи подальшого професійного росту не лише в Польщі, а й в країнах Євросоюзу загалом, тому з великою відповідальністю ставляться до своїх обов’язків.

Фахівці PL.2012, зазначив А.КАПУСТІН, контролюють роботи в кожному приймаючому місті, всю інформацію оперативно оприлюднюють на сайті агенції та надають УЄФА.

Окрему увагу експерт звернув на фінансування робіт, зазначивши, що Польщі в цьому питанні легше, оскільки на потреби Євро-2012 ЄС виділяє країні близько 74 млрд. євро. Разом з тим, зауважив він, вся підготовка в країні здійснюється максимально прозоро і відкрито, починаючи з конкурсів проектів, вибору інвесторів та генпідрядників.

Порівнюючи загальний стан підготовки приймаючих міст в обох країнах, А.КАПУСТІН зазначив, що Україна має кращі показники стосовно стадіонів. Арени в Донецьку та Харкові набагато випереджають за своїм станом стадіон у Познані, який має найкращий показник готовності на рівні 45%. Що ж до іншої інфраструктури, то перевага польської сторони не викликає сумніву.

Польські фахівці, розповів експерт, також повідомили, що в результаті кризи їм вдалося зменшити кошторис будівництва стадіону у Варшаві, на якому заплановано матч відкриття турніру, приблизно на 45 млн. євро. “Чому в Україні вартість реконструкції НСК “Олімпійський” збільшується - незрозуміло”, - додав він.

Крім того, А.КАПУСТІН поінформував, що в Познані одну з фан-зон для вболівальників (на 25 тис. осіб) на період Євро-2012 вирішили обладнати на території виставкового комплексу, найбільшого в країні. При цьому, за його словами, оплачувати оренду приміщень буде УЄФА, а саме місто кошти на це майже не тратитиме. В Україні ж такий досвід не використовується, а вітчизняні чиновники, відповідальні за підготовку турніру, додав він, на такі теми з УЄФА чомусь не спілкуються.

А.КАПУСТІН навів низку інших прикладів успішних і ефективних рішень польських колег в рамках підготовки до Євро-2012, що мають великий позитивний ефект для жителів приймаючих турнір міст загалом. При цьому експерт закликав представників українських ЗМІ та громадськості активно контролювати та висвітлювати всі роботи з підготовки об’єктів до проведення чемпіонату.