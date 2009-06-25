На реконструкцію пункту пропуску «Ужгород» потрібно 66 млн. грн.

Для реконструкції в рамках підготовки до Євро-2012 пасажирського терміналу пункту пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, необхідно 66 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила заступниця начальника Ужгородської митниці Людмила КОЗЛОВСЬКА.

За її словами, на сьогодні виготовлено та відкориговано проектно-кошторисну документацію з реконструкції пасажирського напрямку Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород», а також для спорудження складу конфіскатів і майданчиків для вилученого автотранспорту. Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції – 66 млн. грн.

«Оскільки ефективне функціонування транзитної системи залежить від розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення, облаштування на високому технічному рівні пункту пропуску «Ужгород», зважаючи на його значущість, включено до інвестиційних проектів міжнародних програм та до Галузевої цільової програми Державної митної служби України з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», - уточнила Л.КОЗЛОВСЬКА.

Наразі, за її словами, проект проходить стадію отримання позитивного висновку держекспертизи, після чого буде оголошено міжнародний тендер з визначення головного підрядника-виконавця будівельних робіт.

Заступниця начальника митниці також уточнила, що після завершення ІІ етапу реконструкції, пропускна спроможність пасажирського напряму зросте порівняно з нинішньою вдвічі, а то і втричі: за добу можна буде пропускати до 5 тисяч легкових автомобілів, 80 автобусів та 10 тисяч громадян.

Л.КОЗЛОВСЬКА також повідомила, що пункт пропуску «Ужгород» знаходиться в транспортному коридорі №5, що об’єднує країни-члени Європейського співтовариства, тому очікується великий потік туристів до України на футбольні матчі з країн Австрії, Чехії, Німеччини, Франції, Італії тощо.

Довідка УНІАН. Митний пост «Ужгород» - єдиний пост, який має статус міжнародного автомобільного і здатен пропускати вантажівки на ділянці українсько-словацького кордону.

Митний пост «Ужгород» збудований наприкінці 60-х років минулого століття. Капітальний ремонт здійснювався перед проведенням Олімпіади-80 у Москві. Відтоді жодних реконструкцій на митному посту не проводилося.