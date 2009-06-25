Вінський знову заявляє, що грошей на підготовку до Євро немає

Відсутність фінансування є ключовою проблемою підготовки об`єктів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив екс-міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, Кабінет міністрів і Верховна Рада повинні якнайскоріше вирішити питання фінансування. «Зараз ключова проблема – це фінансування. Всі смислові речі, всі об`єкти визначені, всі формати зрозумілі, технічно зробити об`єкти Євро – немає проблем, є одна проблема – фінансування», – сказав він.

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ не виключає, що фінансування блокувалося, зокрема, для того, щоб перешкодити йому як міністру. «Фінансування з Держбюджету цього року було зірвано, зірвано свідомо. Тепер мені зрозуміло: очевидно, готувалася моя відставка. Я тільки не розумію, навіщо це було робити. Потрібно було мені сказати написати заяву – я б пішов, але не треба, щоб галузь страждала», – сказав він.

За словами екс-міністра, на час його приходу в міністерство, «Євро-2012 було в нульовому стані». «Починаючи з нуля, ми освоїли серйозні кошти в аеропортах, ми чітко структурували ресурси на дорогах, ми виділили колосальні ресурси на «Укрзалізницю» – майже 7 млрд. грн. для того, щоб за напрямками до Євро вона працювала. Й, безумовно, якби цього року не було заблоковано фінансування Мінтрансу Кабінетом Міністрів по об`єктах Євро, на сьогоднішній день ми могли б спокійно дивитися в очі й Україні, й Європі, тому що все, що необхідно було зробити технічно від Міністерства транспорту, ми зробили», – сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, не були вирішені тільки дві проблеми, які не залежали від міністерства. «Перша – це пряме бюджетне фінансування, яке, на жаль, ми не отримали й досі, й друга – це створення умов, щоб наші підприємства, які повинні за власні кошти готувати об`єкти до Євро, могли ці кошти залучити – у вигляді інвестицій, кредитів або власних прибутків. На жаль, із цих двох питань не було підтримки уряду, й, на жаль, на сьогодні цієї підтримки немає», – сказав екс-міністр.

При цьому він висловив подяку Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, «який на фоні того, що робила прем`єр-міністр, єдиний надавав підтримку».

За словами Й.ВІНСЬКОГО, для належної підготовки необхідно виділення коштів у розмірі 300 млн. грн. на місяць.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про усунення Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв`язку України за поданням прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 13 травня 2009 року було оприлюднено рішення виконкому УЄФА про те, що ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть у Києві, Львові, Донецьку та Харкові, а також у польських містах Варшаві, Вроцлаві, Гданську таі Познані.

Нова редакція Державної цільової програми підготовки до Євро-2012 передбачає фінансування підготовки з держбюджету обсягом близько 40 млрд. грн., зокрема 9,3 млрд. грн. – на підготовку ключових об`єктів (аеропорти, стадіони, тренувальні бази), 28,9 млрд. грн. – на підготовку автомагістралей і залізничного сполучення; 0,8 млрд. грн. – на підготовку міського господарства. Причому понад 8 млрд. грн., згідно з програмою, має бути виділено й освоєно вже в 2009 році.