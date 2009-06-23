Перед «Донбас Ареною» встановили гранітний м`яч діаметром 2,7 м (фото)

У Донецьку перед новим стадіоном “Донбас Арена” встановили найбільший обертовий м`яч у світі, виготовлений із граніту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі стадіону.

30-тонний гігант створювався німецькими майстрами із граніту особливої породи (Tittlinger). Його діаметр становить понад 2,7 м, проте, незважаючи на великі розміри, ззовні він дуже схожий на футбольний м`яч.

Сірі елементи на поверхні – це відполірований граніт, а чорні мають піскоструминну обробку та акрилове покриття. Підставка під м`яч - діаметром 360 см і вагою 12,5 тонн.

Величезний м`яч монтували протягом двох днів під наглядом німецьких фахівців, а минулої суботи уже проводилося навчання технічного персоналу експлуатаційним тонкощам системи, йдеться у повідомленні.

М`яч обертатиметься під тиском двох струменів води. Обертання здійснюється за рахунок тиску води і завдяки ідеально круглій формі. Відхилення м`яча від форми кулі становить менше 0,1 мм.

Керується м`яч спеціальним автоматизованим програматором і має кілька режимів обертання. Систему вже протестували. Поки м`яч не крутиться, але як тільки усі брудні роботи з південного боку стадіону припиняться, він запрацює.

Керівництво “Донбас Арени” переконане, що цей м’яч є найбільшим у світі і може претендувати на занесення його до Книги рекордів Гіннеса.

Фото з сайту "Донбас Арени"