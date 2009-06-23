Ющенко позитивно оцінює уточнення урядом держпрограми з Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює те, що уряд відгукнувся на його заклик та прийняв уточнену Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу з необхідністю фінансування зі Стабілізаційного фонду та спеціального фонду держбюджету в сумі, що перевищує 8 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, прийняття уточненої державної програми - результат зустрічі Президента з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, а також постійного контролю з боку В.ЮЩЕНКА за роботою як центральної, так і місцевої влади, що безпосередньо відповідальні за Євро-2012, щодо підготовки до чемпіонату.

Президент наголошує, що і надалі триматиме під контролем підготовку України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як зазначили в прес-службі, саме з цією метою на початку червня глава держави розпочав низку зустрічей, під час яких з кожним приймаючим Євро-2012 містом (Харків, Львів, Київ, Донецьк) було проведено окрему консультацію щодо нагальних питань підготовки до чемпіонату та дані відповідні доручення.

Під час робочої поїздки до Харківської області 24 червня Президент України розпочинає другий етап зустрічей - контроль за виконанням доручень щодо реалізації першочергових заходів розвитку інфраструктури міст (стадіони, аеропорти, комунальні дороги тощо) та своєчасному фінансуванні зазначених об`єктів з державного бюджету.

Серйозне занепокоєння В.ЮЩЕНКА викликає підготовка до Євро-2012 автомобільного сполучення та міського транспорту.

Глава держави переконаний, що період до грудня цього року стане випробуванням для кожного з міст, що претендує на право проведення матчів турніру. В.ЮЩЕНКО закликає мерів міст і губернаторів областей активізувати діяльність та докласти усіх зусиль, аби довести, що міста готові прийняти Євро-2012.

Президент оптимістично дивиться на перспективи реалізації проекту проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, який для України став гарною нагодою провести модернізацію відповідної інфраструктури та хорошим приводом порозумітися на знаковій для нації події всередині політичної центральної та місцевої еліти, зазначили в прес-службі.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що в УЄФА не повинно виникати жодних сумнівів у спроможності усіх 4 міст України забезпечити проведення матчів турніру та фінального матчу Євро-2012.