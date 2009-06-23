Львівський губернатор звернеться до Тимошенко по ситуації з аеропортом

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ порушуватиме перед прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО під час її візиту до Львова питання про критичну ситуацію з підготовкою аеропорту до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу під час перерви у сесійному засіданні обласної ради.

“Ситуація з підготовкою львівського аеропорту до Євро-2012 на даний час критична. Я ставитиму це питання особисто перед прем‘єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО під час її робочого візиту до Львова 25 червня”, - сказав губернатор.

За словами М.КМІТЯ, під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося 22 червня, «так нічого і не було вирішено стосовно формування служби замовника, призначення відповідальної за реконструкцію аеропорту людини».

Львівський губернатор також зазначив, що у Міністерстві транспорту вже нібито є сформовані умови інвестиційного конкурсу на розбудову терміналу, однак їх ніхто не оприлюднює.

За словами керівника області, у випадку відсутності реакції з боку Кабінету міністрів Львівщина порушуватиме питання про повернення ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» у комунальну власність міста.

Як поінформував М.КМІТЬ, серед основних пунктів робочої програми перебування Ю.ТИМОШЕНКО у Львові 25 червня - огляд будівництва та реконструкції до Євро-2012 львівського аеропорту та стадіону, підписання угоди про соціально-економічний розвиток між Львівщиною і Кабміном.