Інфраструктурні проекти до ЧЄ-12 виконані на 10% - 12%

Рахункова палата України заявляє про низький ступінь виконання інфраструктурних проектів, пов`язаних з Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО.

«Проекти будівництва інфраструктури виконані лише на 10%, максимум, на 12% від намічених цілей», – сказав він.

За словами В.СИМОНЕНКА, Рахункова палата також наголошує, що всі заходи, які реалізуються по Євро-2012, виконуються без урахування економічної складової. При цьому він висловив думку, що фінансування таких проектів повинне відбуватися за рахунок не державних коштів, а приватних інвестицій.

Довідка УНІАН. 13 травня ц.р. було оприлюднене рішення виконкому УЄФА про те, що ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть у Києві, Львові, Донецьку і Харкові, а також у польських містах Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані.