Томенко розповів, скільки коштів Мінспорту хотіло на Олімпійський

переконаний, що уряд повинен не допустити розкрадання коштів при реконструкції НСК «Олімпійський»

Київ. 23 червня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що уряд повинен більш жорстко контролювати хід реконструкції НСК «Олімпійський», щоб забезпечити вчасне її завершення і не допустити розкрадання коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер підтримує рішення уряду, який виступив проти збільшення кошторису на реконструкцію НСК «Олімпійський» та дав вказівку проаналізувати Головному контрольно-ревізійному управлінню всі витрати, які йдуть на реконструкцію НСК.

М.ТОМЕНКО вважає, що це рішення стало можливим завдяки громадськості та засобам масової інформації, які неодноразово звертали увагу на очевидні корупційні схеми довкола реконструкції НСК «Олімпійського». «Недаремно Верховна Рада абсолютною більшістю голосів створила Тимчасову слідчу комісію для перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський». І я переконаний, що під час звіту ТСК ми почуємо про факти зловживань під час будівництва», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«Натомість, важливо, що сьогодні уряд чітко став на позицію захисту державного бюджету, а не чиновників, що під егідою любові до Євро-2012 намагаються максимально використати державний бюджет», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО також процитував проект рішення Кабміну, підготовлений Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту та підписаний міністром, в якому, в пункті «фінансово-економічне обґрунтування», йдеться про: «Уточнення показників призвело до збільшення вартості реконструкції на 1 151,6 млн. грн. (один мільярд сто п’ятдесят один мільйон шістсот тисяч гривень). Державною експертизою ДП «Укрдержбудекспертиза» позитивним комплексним висновком №224 від 28.05.09 року рекомендовано до затвердження загальну кошторисну вартість будівництва в сумі 3 266 345,571 гривень (три мільярди двісті шістдесят шість мільйонів триста сорок п’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня).

Водночас, М.ТОМЕНКО нагадав, що «насправді досі не затверджено остаточного проекту реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», тому очевидно, що навіть збереження нинішньої суми реконструкції в 2 114,7 млн. грн. (два мільярди сто чотирнадцять мільйонів сімсот тисяч гривень) варто оптимізувати в бік зменшення».