Кабмін затвердив кошторис проекту реконструкції НСК «Олімпійський»

Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив проект реконструкції НСК «Олімпійський».

Про це журналістам повідомив міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, уряд повністю затвердив усі архітектурні, проектні частини реконструкції і будівництва нових споруд на НСК «Олімпійський». Він зазначив, що кошторисні показники затверджені на рівні раніше затвердженого кошторису під час розгляду техніко-економічного обгрунтування і становлять 2 млрд. 114 млн. грн.

Міністр додав, що разом з тим ухвалено рішення, що у разі необхідності на рівні робочих проектів, протягом усіх робіт, що будуть вестися протягом двох років, ця цифра може бути змінена.

Ю.ПАВЛЕНКО висловив впевненість, що НСК «Олімпійський» буде реконструйовано у повній відповідності до вимог УЄФА і буде відповідати всім вимогам стадіону, на якому має бути проведено фінальний матч Чемпіонату Європу з футболу 2012 року.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою була оцінка використання коштів на НСК «Олімпійський» з боку контрольно-ревізійного управління, Ю.ПАВЛЕНКО сказав, що експертна група КРУ протягом тижня детально перевірила як використання коштів, так і проектно-кошторисну документацію і в цілому підтвердила наведені показники.

Він додав, що з боку КРУ були певні рекомендації, які міністерство врахувало під час внесення проекту рішення на засідання Кабміну.