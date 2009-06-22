У середу Ющенко працюватиме на Харківщині
В планах - перевірка стадіону і аеропорту
У середу, 24 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.
За її словами, під час економічної та політичної кризи Президенту необхідно отримувати інформацію з регіонів з «перших вуст». Тому В.ЮЩЕНКО у рамках програми регіональних поїздок щотижня здійснює робочі поїздки по областях України.
Головна мета поїздки - представлення студентам та викладачам Харківщини президентського проекту оновленої Конституції.
Тема оновленої Конституції буде головною і на зустрічі Президента з головними редакторами засобів масової інформації Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.
Також під час поїздки глава держави ознайомиться з ходом будівництва обласного спортивного комплексу «Металіст» та будівництвом терміналу аеропорту «Харків» у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.