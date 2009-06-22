Тимошенко та Ющенко обговорили питання підготовки до Євро-2012

Сьогодні об 11:00 відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та Президента України Віктора Ющенка, яка тривала півтори години.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКО обговорили питання підготовки до Євро-2012, рекапіталізації банків та закачки газу в підземні сховища газу, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За інформацією управління, прем’єр-міністр заявила, що розмова була конструктивною. Зокрема, обговорювалися шляхи активізації роботи уряду та Національного банку України з вирішення проблеми рекапіталізації банків. Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКО детально аналізували проблему фінансового збалансування НАК «Нафтогаз України» та здійснення закупівель російського газу, який зберігається в ПСГ для потреб осінньо-зимового періоду та транзиту газу до європейських споживачів.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація із фінансуванням реконструкції та побудови важливих об’єктів культурної спадщини, у тому числі Мистецького комплексу «Арсенал».

Ю.ТИМОШЕНКО разом з В.ЮЩЕНКОМ значну увагу присвятили питанню пошуку шляхів фінансування побудови об’єктів до Євро-2012 в умовах світової фінансової кризи.