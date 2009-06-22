Ющенко в четвер проведе нараду з владою Києва щодо Євро-2012

У четвер, 25 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду у Київській міській державній адміністрації щодо підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

За її словами, Президент оптимістично дивиться на перспективи реалізації проекту Євро-2012, який для України став гарною нагодою провести модернізацію відповідної інфраструктури.

Як сказала прес-секретар В.ЮЩЕНКО наголошує, що під час наступного засідання УЄФА не повинно виникати жодних сумнівів у спроможності усіх чотирьох міст забезпечити проведення матчів Євро-2012.

І.ВАННИКОВА також нагадала, що Президент проводить наради з усіма містами, які планують прийняти фінальну частину чемпіонату.