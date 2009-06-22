Динамо розпочало підготовку до нового сезону

В неділю, 21 червня, гравці першої команди «Динамо» після тритижневого відпочинку почали з`їжджатися на базу в Конча-Заспі.

Виходити з відпустки динамівці будуть у три етапи - першими це зробили футболісти, не задіяні в національних і молодіжних збірних своїх країн, повідомляють в Інформаційному відділі клубу.

Зі вступним словом до підопічних звернувся головний тренер Валерій ГАЗЗАЄВ. Він привітав гравців з виходом з відпустки і початком підготовки до нового сезону, представив нових асистентів - Миколу ЛАТИША і Володимира ШЕВЧУКА. Окрім них до тренерського штабу В.ГАЗЗАЄВА увійшли Олег ЛУЖНИЙ, Валерій ЗУЄВ, Сергій КРАКІВСЬКИЙ і Віченцо ПІНКОЛІНІ.

У найближчі два дні кожен з гравців пройде поглиблене медобстеження, а робота на футбольному полі почнеться на підготовчому зборі в Австрії, куди делегація «Динамо» відправиться 24 червня.

Через травми на збір не поїде низка гравців - МИХАЛИК, САБЛІЧ і ДІАКАТЕ продовжують відновлюватися після операцій, індивідуально виконуючи спеціальні програми лікарів і фізіотерапевтів. Остаточний список футболістів, котрі поїдуть на збір, стане відомий безпосередньо перед вильотом.

Напередодні зустрічі з гравцями наставник команди В.ГАЗЗАЄВ провів низку нарад з тренерами-асистентами, лікарським штабом, науковою і прес- службами, адміністративним персоналом. Чіткіші принципи спільної роботи будуть визначені найближчим часом.

Нагадаємо, в період підготовки в передмісті Інсбрука, з 24 червня по 7 липня, «Динамо» проведе три контрольні зустрічі: 1 липня з ФК «Аксамс» (регіональна ліга Австрії), 4 липня з московським «Локомотивом» і 7 липня з «Айнтрахтом» з Франкфурта-на-Майні.

Почнеться сезон для чемпіона України 11 липня поєдинком за Суперкубок проти полтавської «Ворскли».