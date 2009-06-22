Шахтар відлетів до Австрії

Сьогодні, 22 червня, футболісти і тренерський штаб «Шахтаря» відправилися на тренувальний збір до Австрії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, «гірники» проведуть в повітрі більше трьох годин, після чого зроблять посадку в аеропорту Зальцбурга.

Звідти команда на автобусі дістанеться до Гоїнга. В цьому невеликому австрійському містечку і проведуть перший тренувальний збір «оранжево-чорні».

«Шахтар» відправився до Австрії в такому складі:

Воротар: Юрій Вірт;

Захисники: Володимир Єзерський, Станіслав Микицей, Олександр Чижов;

Півзахисники: Віталій Віценець, Василь Кобін, Костянтин Кравченко, Олексій Полянський, Ярослав Ракицький, Ігор Чайковський;

Нападаючі: Олександр Гладкий, Єгор Картушов, Руслан Фомін.