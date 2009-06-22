У Львові запрацював «Музей футбольних трофеїв львів’ян»

У Львові з нагоди 115-ої річниці першого футбольного матчу в Україні, а також з метою популяризації футболу та промоції Львова, як міста-господаря ЄВРО 2012, відкрилася виставка «Музей футбольних трофеїв львів’ян».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, футбольна експозиція на сьогоднішній день налічує понад 200 експонатів.

В одній залі міського Палацу Мистецтв зібрано як атрибути колишньої команди СКА, так і сучасних ФК «Карпат» та ФК «Львова».

На сьогодні найвагомішими експонатами музею є найбільше досягнення львівської команди за роки незалежності - бронзовий кубок «Карпат» за 3-тє місце в чемпіонаті України, який надав колишній тренер «Карпат» Мирон Маркевич, футболка Володимира Данилюка – найрезультативнішого бомбардира «Карпат», в якій він виступав у складі Олімпійської збірної СРСР, кубок, який отримали «Карпати» в 1979 році за друге місце у першій лізі, що дозволило їм підвищитися у класі. Також є банер львівських вболівальників, який був присутній на фіналі Кубку СРСР 1969 року у Москві. Найбільш давніми експонатами є книга Івана Боберського «Копаний м’яч», видана 1906 року Спортивним Товариством «Сокіл», а також Альманах спортивного товариства «Україна» (до 25-ліття від дня створення) виданий 1936р.

Зібрано чимало трофеїв присвячених здобуттю «Карпатами» кубку СРСР в 1969 році.

Водночас цікавими є також сучасні експонати. Зокрема, представлена колекція, яка складається із понад півтори тисячі підписів футболістів, які коли не будь виступали у Львові, або грали за львівські команди. Оригінальною є також приватна колекція дружніх шаржів на відомих українських та європейських футболістів із автографами гравців.

Кожен футбольний вболівальник зможе не тільки знайти цікаві для себе експонати, але й зробити свій вклад у розвиток футбольного музею, адже виставка є постійно діючою і прийматиме в свою колекцію все нові й нові експонати.

У Палаці Мистецтв виставка триватиме до 30 липня. Збір експонатів для музею проводитиметься і під час роботи виставки і після її закриття.