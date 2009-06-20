Мер: термінал в аеропорту Донецька почнуть у вересні

Роботи з будівництва і реконструкції пасажирського терміналу КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" розпочнуться у вересні.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі “Україна-2012”, про це сказав Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО на зустрічі з послами країн Євросоюзу.

За словами мера, будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту буде завершено в першому півріччі 2010 року.

Стосовно реконструкції аеровокзалу, то існує три варіанти. Один з них передбачає капітально-відновний ремонт і реконструкцію існуючого терміналу, прибудову до нього міжнародного терміналу пропускною спроможністю 1200 пасажирів на годину. Згідно з другим варіантом, пропонується провести капремонт існуючого аеровокзалу і встановити на час проведення Євро-2012 два тимчасові термінали. І третій варіант - купівля проекту аеропорту міста Загреб, який не був реалізований.

Остаточне рішення стосовно реконструкції аеровокзалу, за словами О.ЛУК`ЯНЧЕНКА, буде прийнято в серпні, а у вересні розпочнуться будівельні роботи.

Сьогодні в аеропорту Донецька триває будівництва злітно-посадкової смуги. ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком" цього року має перенести газопровід високого тиску, який утрудняє будівництво. Також заплановано будівництво аварійно-рятувальної станції, паливосховища та інших об`єктів.

"Будівництво злітно-посадкової смуги й аеродромного комплексу фінансує держава. Щодо аеровокзального комплексу, то обласна рада виділила на його реконструкцію 100 млн. грн, далі - двері для інвесторів відкриті", - зазначив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.