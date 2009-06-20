Укрзалізниця обіцяє швидкісні поїзди ще до 2012 року

Швидкісні пасажирські перевезення українськими залізницями буде запроваджено до 2012 року.

Про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№ 22 (750) від 20 - 26 червня 2009 р.).

“Криза нас навчила використовувати наявну інфраструктуру, вона ж підштовхнула до пошуку ресурсів на придбання рухомого складу, який ще до 2012 року забезпечить нам прискорений проїзд зі швидкістю 160 кілометрів на годину”, - сказав М.КОСТЮК. За його словами, цього цілком достатньо, щоб дістатися до Києва зі Львова за 4 год., з Харкова — за 3 год. 50 хв, з Донецька — за 5,5 - 6 год. “Це реальна перспектива, і над її здійсненням ми вже працюємо“, - зазначив гендиректор.

Він розповів, що для цього з головних напрямків буде знято великовантажні поїзди, для яких визначать інші оптимальні маршрути з відповідним технічним станом, а на вивільнених, так званих хребтових, напрямках буде організовано прискорений рух пасажирських потягів. Крім того, залізничники мають намір налагодити в Україні виробництво сучасного, економічного рухомого складу з допомогою певного світового бренду, який за співвідношенням ціна—якість задовольнив би вітчизняні потреби.

Разом з тим М.КОСТЮК зауважив, що найближчими роками на залізниці не слід чекати революційних змін. За його словами, в Україні 23 тис. км залізничних колій, з яких щороку потребують повної модернізації щонайменше 700 км, щоб не сталося обвального погіршення стану. Ще 2 тис. км колії рік у рік потребують ремонту і попри об’єктивні труднощі, залізничники чітко дають цьому раду.

“Тільки так можна бути впевненим, що залізниця працюватиме у стабільному режимі”, - зазначив М.КОСТЮК.