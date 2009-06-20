Польща розпочинає підготовку піар-акцій до Євро-2012

Польща розпочинає підготовку промо-акцій до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який спільно організовує з Україною.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, днями у Варшаві відбулась спеціальна конференція, на якій представники Швейцарії, що займались організацією Євро-2008, ділились своїм досвідом з польськими організаторами.

У конференції, котру організував PL2012 разом з посольством Швейцарії у Польщі, серед інших експертів, взяли участь директор маркетингу Євро-2008 Йорг КРЕБС, директор урядової Presence Switzerland Йоханес МАТЯССИ та керівник підготовки Цюриха до чемпіонату Данієль РУПФ, польський міністр спорту Мирослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ та директор компанії PL.2012 Марчін ХЕРРА.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ відзначив, що Польща має нагоду отримати дуже гарний досвід, нагадавши, що швейцарсько-австрійське Євро-2008 було визнано найкращим за останні кілька років.

Польські представники відзначили, що до недавнього часу концентрувались на реалізації інфраструктурних проектів, необхідних для проведення чемпіонату, серед яких будівництво стадіонів, доріг, реконструкції аеропортів та забезпечення місць в готелях.

М.ХЕРРА відзначив, що завдання, яке стоїть перед організаторами, не тільки вдало провести сам чемпіонат, а й уміло презентувати Польщу.

Міжнародні експерти, в тому числі, представники УЄФА відзначили, що зазвичай активна фаза промо-акцій чемпіонату починається за рік до його проведення, але в містах організаторів ця фаза має початись за 2 роки до початку матчів.

«Це не польський, український чи європейський захід. Це світова подія», - процитувала PL.2012 одного з експертів, котрий виступав на конференції.

«Створення іміджу країни - це не тільки зовнішні промо-акції, але національна кампанія, метою якої є підготовка населення до прийому гостей, навчання волонтерів, створення інформаційних пунктів для уболівальників та туристів, підготовка видань, посібників, що мають полегшити гостям перебування в країні, а також зрозуміти його культуру та туристичні цікавинки», - відзначив Й.КРЕБС.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.

Матчі, згідно з планом, мають відбутися в чотирьох українських та чотирьох польських містах.