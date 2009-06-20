Вроцлав розбудує аеропорт за 90 млн. доларів

Влада польського Вроцлава вибрала на тендері фірму для спорудження нового терміналу міського аеропорту в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який Польща організовує спільно з Україною.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, що координує підготовку до Євро-2012, новий термінал, який дасть змогу збільшити пропускну спроможність аеропорту з 1,2 до 3,2 млн. пасажирів в рік, буде збудований в 2011 році.

Новий термінал збудує консорціум Hochtief Polska, Hochtief Construction, який на тендері запропонував найменшу ціну за свої послуги – близько 90 млн. доларів (за нинішнім курсом 3,2 злотих за долар).

Інші дві фірми, котрі брали участь в тендері, не стали оскаржувати його результатів.

За даними PL2012, міський аеропорт планував видати на будівництво нового терміналу площею близько 50 тисяч квадратних метрів понад 40 млн. доларів.

Біля терміналу також постане паркінг для тисячі автомобілів.

Крім цього, завдяки розбудові аеропорту з’явиться 7 тисяч нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, Вроцлав планує в рамках підготовки до Євро-2012 збудувати сучасний океанаріум за близько 50 млн. доларів.

У травні УЄФА затвердив організаторами Євро-2012 чотири польських міста, в тому числі Вроцлав.

Довідка УНІАН. Понад 600 тисячний Вроцлав вважається у Польщі містом, яке найдинамічніше розвивається завдяки своєму вигідному географічному положенню (близько до кордону з Німеччиною) та ефективному управлінню.

Президент міста Рафал ДУТКЕВИЧ, який вже вдруге був вибраний абсолютною більшістю мешканців на цей пост, визнавався найкращим менеджером Польщі і його навіть зарахували до серйозних кандидатів на посаду польського Президента.