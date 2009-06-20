Шахтар з 1 липня починає продаж абонементів на Донбас Арену

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) з 1 липня починає продаж абонементів на новий стадіон «Донбас Арена».

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, з 1 по 10 липня продаватимуться абонементи для власників абонементів на матчі «Шахтаря» минулого сезону, а також володарів карт офіційного фан-клуба. З 11 липня абонементи надійдуть у вільний продаж.

У прес-службі зазначили, що глядачі, які придбають абонементи до 16 липня, мають шанс першими відвідати «Донбас Арену» і взяти участь у презентації ігрового поля, чаші і нової ігрової форми NIKE.

У прес-службі зазначили, що на новому стадіоні порівняно з РСК «Олімпійський», де проводив домашні матчі «Шахтар», збільшено кількість абонементних місць. У зв`язку з цим власники абонементів дістануть можливість закріпити за собою на арені постійне місце.

Крім того, володарі абонементів матимуть «значні переваги», зокрема, право на відвідини всіх домашніх матчів «Шахтаря» в Чемпіонаті і Кубку України до півфіналу, а також гарантоване право придбання квитка на будь-який домашній єврокубковий матч «Шахтаря» на закріплене за ним місце. Також абонемент буде «засобом оплати» в межах стадіону (уболівальникові не потрібно буде придбавати додаткової карти на оплату послуг).

Відкриття «Донбас Арени» намічено на 29 серпня.