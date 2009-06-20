Луческу збирає «Шахтар» 21 червня

Футболісти донецького «Шахтаря» розпочнуть підготовку до нового сезону 21 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу з посиланням на головного тренера команди Мірчу ЛУЧЕСКУ.

За його словами, команда збирається в Донецьку в неділю, 21 червня, щоб провести перше тренування. «22 червня ми вилітаємо на перший тренувальний збір до Австрії, де проведемо декілька спарингів», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він уточнив, що закордонні збори команда почне без декількох гравців національних збірних, які приєднаються до команди після 26 червня.

М.ЛУЧЕСКУ також додав, що разом із гравцями першої команди до Австрії відправляться декілька футболістів молодіжного складу.

«30 червня ми повернемося до Донецька, пройдемо дводенний медогляд, а потім відправимося на другу частину тренувального збору до Швейцарії», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.