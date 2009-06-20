Європейський інвестиційний банк обіцяє Україні 300 млн. євро кредиту
Надійшов офіційний лист
Кабінет міністрів України отримав офіційне підтвердження Європейського інвестиційного банку про можливість надання ним 300 млн. євро кредиту на підготовку об’єктів до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.
«Ми зараз маємо офіційного листа про те, що Європейський інвестиційний банк готовий розглянути і до кінця вересня-жовтня прийняти рішення про виділення додатково 300 млн. євро кредитів для реалізації конкретних проектів у чотирьох українських містах до Євро-2012», - сказав І.ВАСЮНИК.
Він додав, що зараз сформована робоча група, яка опрацьовує можливі рішення.
Віце-прем’єр поінформував, що Україна пропонує Європейському інвестиційному банку кредитувати будівництво пасажирських терміналів у аеропортах Львова і Донецька, а також підготовку комунальних доріг та міського транспорту в чотирьох українських містах-господарях Євро-2012.
У тому числі йдеться про закупівлю оновлення парку міського пасажирського транспорту, а саме закупівлю тролейбусів, автобусів тощо, зазначив І.ВАСЮНИК.