$400 млн. Світового банку можуть надійти в Україну до кінця літа

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сподівається, що 400 млн. доларів кредиту Світового банку надійдуть в Україну до кінця літа і будівництво дороги Київ-Харків розпочнеться ще протягом цього будівельного сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

І.ВАСЮНИК повідомив, що протягом липня завершиться тендерна процедура Світового банку стосовно вибору підрядника з будівництва дороги Київ-Харків до Євро-2012, на яку Світовий банк виділяє 400 млн. доларів кредиту.

«Я мав розмову з керівництвом Світового банку і просив їх, щоб ще цього року в будівельний сезон розпочалося будівництво цієї дороги», - зазначив він.

Крім цього, за словами віце-прем’єра, проводяться інтенсивні переговори з Національним банком України про відкриття окремих програм рефінансування через державні банки проектів будівництва готелів і дорігув чотирьох українських містах до Євро-2012 (Київ, Харків, Донецьк, Львів – УНІАН). Він повідомив, що зараз опрацьовуються можливі рішення, і в найближчі кілька тижнів вони стануть відомими.

«Уряд свідомий того, що світова фінансово-економічна криза різко обмежила доступ приватних інвестицій не тільки в Україну, а й в інші держави, тому уряд приймає оперативно рішення для того, щоб забезпечити стабільне і повне фінансування першочергових об’єктів до Євро-2012», - наголосив І.ВАСЮНИК.