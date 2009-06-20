Україна хоче отримати кілька мільярдів кредиту від Китаю на ЧЄ

Україна розраховує отримати кілька мільярдів доларів США кредиту від Китайської Народної Республіки на підготовку до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК після зустрічі з делегацією ділових кіл КНР.

«Йдеться про готовність української сторони ще у 2009 році сприйняти кредитні ресурси для реалізації тільки проектів будівництва доріг під Євро-2012 на суму від 500 млн. до 1 млрд. доларів. Загальний пакет, який ми можемо представити і представили китайській стороні, становить кілька мільярдів доларів», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він повідомив, що візит китайської делегації до Києва триватиме до 24 червня, і наприкінці візиту українська сторона має намір запропонувати китайським колегам підписати рамковий документ про співпрацю.

І.ВАСЮНИК також висловив сподівання, що протягом найближчих місяців уряд зможе повідомити про конкретні проекти, що будуть реалізуватись за рахунок кредитних ресурсів Китаю.

Зі свого боку голова китайської делегації ЧІ Чанхай зазначив, що сьогодні вдалося домовитися про майбутні напрямки співпраці і підтвердити зацікавленість обох сторін у розвитку співробітництва. За його словами, китайську делегацію зацікавила участь у проектах розвитку інфраструктури, автомобільних доріг, залізниць тощо.

Голова китайської делегації також повідомив, що КНР має великий досвід у підготовці до Олімпіади-2008, і китайські фахівці готові поділитися ним з українськими колегами.

Щодо конкретних проектів, то сторони зауважили, що більш детальне планування буде проводитися фахівцями після завершення візиту китайської делегації на міжурядовому рівні.