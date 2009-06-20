Кошторис реконструкції НСК «Олімпійський» уряд може затвердити 22 червня

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сподівається, що кошторис реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 уряд затвердить на своєму позачерговому засіданні 22 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

І.ВАСЮНИК наголосив, що «Олімпійський» є головною ареною майбутнього Євро-2012 і повинен відповідати усім вимогам для того, щоб фінал турніру відбувся у Києві.

«Тільки якщо цей стадіон буде відповідати вимогам УЄФА щодо якості та безпеки глядачів, Україна може зберегти за собою право на проведення фінального матчу чемпіонату», - сказав він.

Віце-прем’єр зауважив, що лише у цьому випадку Україна зможе максимально презентувати себе сотням тисяч іноземних туристів.

Щодо кошторису реконструкції спорткомплексу І.ВАСЮНИК наголосив, що усі цифри, які досі називалися, є попередніми і ґрунтуються на попередніх розрахунках. В тому числі і нинішня вартість робіт на рівні 2,1 млрд. грн. затверджена урядом у листопаді минулого року на основі техніко-економічного обґрунтування.

«Професійну розмову про вартість того чи іншого будівництва… можна вести тільки після того, як є повний проект і вирахувана вартість», - зазначив він.

Віце-прем’єр підкреслив, що коментувати розмір кошторису можуть виключно спеціалісти в галузі будівництва, а не політики, «які тільки додають або віднімають числа». При цьому він додав, що зменшення вартості робіт можливе лише за умови скорочення витрат на певні види робіт, які не ставлять під загрозу виконання вимог УЄФА.

З огляду на широке обговорення у ЗМІ теми НСК «Олімпійський» І.ВАСЮНИК закликав не політизувати процес реконструкції, щоб не зашкодити проведенню фіналу Евро-2012 у Києві.

«Звертаюся до всіх учасників процесу уникнути політизації і непрофесійних дискусій навколо цього процесу», - сказав він.

Як раніше повідомлялося, Київ отримає право на проведення фінального матчу Євро-2012 лише у разі підтвердження гарантій своєчасної готовності НСК "Олімпійський" та повної відповідності стадіону вимогам УЄФА.