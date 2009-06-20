На початку липня пройде засідання міжурядового комітету з ЧЄ-12

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК відвідає Україну наприкінці червня - початку липня для участі у засіданні міжурядового українсько-польського організаційного комітету з підготовки до проведення в Польщі та Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили віце-прем’єр-міністри України та Польщі Григорій НЕМИРЯ і Вольдемар ПАВЛЯК сьогодні у Києві після завершення засідання українсько-польської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

“Ми обговорили наші спільні зусилля для успішного проведення Євро-2012 у Польщі і в Україні, й українська сторона очікує на візит прем’єр-міністра пана ТУСКА в Україну наприкінці червня – початку липня у рамках міжурядового оргкомітету на рівні прем’єр-міністрів по Євро-2012”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

У свою чергу, В.ПАВЛЯК додав, що під час сьогоднішнього засідання обговорювалося питання проведення футбольного матчу за участю урядових команд Польщі та України. “Ми обговорювали і питання можливого результату цього матчу. Рекомендований результат – 4:4”, - повідомив польський віце-прем’єр.

Г.НЕМИРЯ при цьому підкреслив, що це “рекомендований, а не договірний результат”.

“Місце і час проведення матчу визначають капітани команд, у даному випадку – прем’єр-міністри. І ми сподіваємося, що такий матч відбудеться у Києві під час візиту найближчим часом пана ТУСКА до України”, - додав він.

Відповідаючи на запитання польського журналіста щодо можливості прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вийти на поле як капітан урядової футбольної команди, Г.НЕМИРЯ сказав: “Пані ТИМОШЕНКО свого часу в дитинстві була капітаном дитячої футбольної команди, де грали фактично хлопці. Так що для неї це не вперше - очолювати таку команду. Я можу сказати, що вона отримає всю необхідну допомогу, зокрема, з мого боку, оскільки я свого часу достатньо професійно займався футболом у дитячій команді “Шахтар” (Донецьк), яка, як ви знаєте, зараз є володарем Кубка УЄФА”.