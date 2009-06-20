Кабмін 22 червня планує внести зміни до держпрограми з Євро-2012

Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні 22 червня планує внести зміни до державної цільової програми з підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

«Я звернувся до прем’єр-міністра України, і прем’єр-міністр підтримала пропозицію щодо проведення у понеділок позачергового засідання уряду України у питаннях підготовки до чемпіонату Євро-2012», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, будуть розглядатися декілька головних питань, серед яких - внесення змін до держпрограми з підготовки до Євро-2012.

І.ВАСЮНИК повідомив, що головні параметри цих змін полягають у необхідності сконцентрувати державні ресурси на організації робіт тепер уже у чотирьох містах України, які прийматимуть матчі турніру. У чинній зараз редакції програми розрахунки були зроблені на 6 міст претендентів.

Як сказав І.ВАСЮНИК, внесені урядом зміни дозволять сконцентрувати бюджетні кошти у період кризи на ключових об’єктах майбутнього турніру. «Я переконаний, що ця програма буде прийнята в понеділок», - додав він.

Віце-прем’єр поінформував, що також будуть розглядатися джерела фінансування інших об’єктів чемпіонату до кінця цього року, коли УЄФА має винести остаточне рішення стосовно українських міст-господарів Євро-2012.