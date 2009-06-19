Зірка львівських «Карпат» переходить до «Шахтаря»

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) викупив трансферні права, а також 50% економічних прав на 24-річного гравця ФК «Карпати» (Львів) Василя КОБІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», у той же час клуб передав в оренду «Карпатам» на два роки 24-річного півзахисника Артема ФЕДЕЦЬКОГО. При цьому львівський клуб отримав 100% економічних прав на цього футболіста.

Крім того, продовжена на два роки оренда «Карпатами» 22-річного вихованця донецького футболу Дениса КОЖАНОВА. При цьому львівський клуб отримав 40% економічних прав на цього гравця.