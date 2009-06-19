Роналду отримуватиме в «Реалі» більше 36 тис. євро щодня

Спить він або грає, тренується чи відпочиває, подорожує чи дивиться телевізор - незалежно від того, чим буде зайнятий Кріштіану Роналду в той чи інший момент, він зароблятиме, згідно контракту зі своїм новим клубом, 25 євро щохвилину. І йдеться не про кожну хвилину гри або тренування, а про кожну хвилину життя впродовж наступних шести років...

За підсумками укладеної угоди португалець зароблятиме, ні більше ні менше, 1 млн. 083 тис. євро на місяць. Не рахуючи бонусів і премій, кожен день за контрактом приноситиме футболістові астрономічний прибуток у 36 тис. 111 євро. В принципі, він може дозволити собі купувати щодня по хорошій машині, або сім автомобілів щотижня.

Більше того, Роналду приноситиме щастя шанувальникам "бланкос", поповнюючи при цьому свій рахунок на 1 тис. 504 євро на годину – кожну годину протягом дня і ночі, щодня протягом року. Хоча не всі іспанці заробляють стільки в місяць.

Нарешті, хочете дізнатися, скільки зароблятиме португальська зірка щосекунди? Вражаючу суму в 0,41 євро. І так щосекунди аж до закінчення контракту. Як же повинен бути задоволений агент футболіста Хорхе Мендес! Тільки ось чи можливо витратити таку кількість грошей?

Терикон