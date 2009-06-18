Павленко: грошей на підготовку спортсменів вистачає

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО стверджує, що фінансування підготовки та участі спортсменів України у всеукраїнських та міжнародних змаганнях здійснюється в повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, про це він заявив сьогодні на нараді за участю представників всеукраїнських спортивних федерацій, спортивних товариств, державних та головних тренерів збірних команд України.

«Міністерство повністю виконує План підготовки до XXI зимових і ХХХ літніх Олімпійських, ХІІІ літніх Паралімпійських, ХХІ літніх Дефлімпійських та VIII Всесвітніх ігор», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

На нараді міністр зобов’язав керівників структурних підрозділів міністерства та тренерський склад збірних команд в повному обсязі виконувати Єдиний календарний план спортивних заходів, в жодному разі не скорочувати кількість змагань.

Також Ю.ПАВЛЕНКО поінформував, що станом на 18 червня поточного року заборгованість перед спортсменами, тренерами та організаціями погашено в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вчора, зокрема, закликав уряд поряд з підготовкою до Євро-2012 підтримувати розвиток фізкультури і спорту загалом.

Віце-спікер наголосив, що сьогодні фактично під загрозою підготовка олімпійської збірної України до зимової Олімпіади (як відомо, зимова Олімпіада-2010 пройде 12-28 лютого у канадських містах Ванкувер та Вістлер).

«Останнім часом відсутній системний підхід до діяльності традиційних видів спорту в Україні та підготовки їх команд до різного роду змагань, зокрема і Олімпіади», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, Міністерство молоді і спорту протягом останніх тижнів не підготувало жодної серйозної законодавчої пропозиції у сфері фізичної культури та спорту. «Очевидно, що в Україні немає людей, які би не розуміли відповідальність підготовки до Євро-2012, але варто не забувати про те, що Україна знана й іншими видами спорту. Нам треба пам’ятати, що спортивне життя в Україні мусить тривати і після 2012 року», - сказав він.

Водночас М.ТОМЕНКО висловив переконання, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО особисто втрутиться в ситуацію з фінансуванням передовсім олімпійських видів спорту та програм з фізичної культури.