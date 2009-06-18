Васюник переконуватиме китайців кредитувати Євро-2012

19 червня відбудеться зустріч віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА з урядовою делегацією Китайської Народної Республіки щодо залучення кредитних ресурсів на підготовку об`єктів Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, після наради, орієнтовно о 16.00, планується спільний підхід до преси І.ВАСЮНИКА та голови китайської делегації ЧИ Шанхая.

Захід відбудеться у Залі засідань урядових комітетів (Кабінет міністрів, 8-й поверх, VI під’їзд).

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 12.00 19 червня за телефонами: 256-62-71, 8-067-964-34-59, 8-095-206-45-60.