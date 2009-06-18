Голкіпер «Шахтаря» привезе Кубок УЄФА до Кіровограда

25 червня делегація з Донецька разом із голкіпером футбольного клубу «Шахтар» Андрієм П’ЯТОВИМ привезе до Кіровограда Кубок УЄФА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Кіровоградської міської ради.

Кубок буде презентовано на засіданні колегії облдержадміністрації. Згодом у приміщенні Кіровоградської міської ради відбудуться урочистості і фотосесія, а о 13.00 Кубок УЕФА буде виставлений для широкого загалу на центральній площі Кіровограда.

Крім того, трофей провезуть з ескортом у відкритій машині головними вулицями Кіровограда.

Вихованець кіровоградського футболу А.П’ЯТОВ погодився організувати презентацію Кубка на особисте запрошення мера міста.

Довідка УНІАН. А.П’ЯТОВ народився у 1984 році у Кіровограді. Грає у «Шахтарі» з грудня 2006 року.