У Вроцлаві до Євро-2012 показуватимуть дельфінів і акул

Влада польського міста Вроцлав вирішила збудувати сучасний океанаріум, який має стати однією із головних туристичних візитівок міста, в тому числі на час проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, місто інвестує в спорудження океанаріуму близько 50 млн. доларів.

Влада Вроцлава розраховує, що океанаріум, який буде присвячений Африці, щороку відвідуватимуть два мільйони туристів.

«Закордонні гості мають в 2012 році запам’ятати після візиту до Вроцлава щось більше, крім матчів», - відзначив мер міста Рафал ДУТКЕВИЧ.

Тунелі, в яких ходитимуть туристи, будуть повністю зі скла, завдяки чому можна буде добре побачити тварин. Серед них будуть дельфіни, акули та інші.

Вроцлав планує для фінансування океанаріуму отримати частину коштів з фондів Європейського Союзу, які виділяються на регіональний розвиток, в контексті підготовки до Євро 2012.

Як повідомляв УНІАН, у травні УЄФА затвердив організаторами Євро-2012 чотири польських міста, в тому числі Вроцлав.