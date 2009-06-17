Томенко каже, що уряд через ЧЄ-12 не розвиває спорт загалом

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО просить уряд звернути увагу на небезпечну тенденцію, «коли під егідою підготовки до Євро-2012 практично втрачено державний контроль за розвитком фізичної культури та спорту загалом».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер наголошує, що сьогодні фактично під загрозою підготовка олімпійської збірної України до зимової Олімпіади (як відомо, зимова Олімпіада-2010 пройде 12-28 лютого у канадських містах Ванкувер та Вістлер).

«Останнім часом відсутній системний підхід до діяльності традиційних видів спорту в Україні та підготовки їх команд до різного роду змагань, зокрема і Олімпіади», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, Міністерство молоді і спорту протягом останніх тижнів не підготувало жодної серйозної законодавчої пропозиції у сфері фізичної культури та спорту. «Натомість, щоденно українське суспільство переконують в тому, що треба виділити ще зайвий мільярд на добудову НСК «Олімпійський» та за бюджетні гроші проводять чергову нараду на тему: як готуватися до Євро», - наголошує заступник голови ВР.

«Очевидно, що в Україні немає людей, які би не розуміли відповідальність підготовки до Євро-2012, але варто не забувати про те, що Україна знана й іншими видами спорту. Нам треба пам’ятати, що спортивне життя в Україні мусить тривати і після 2012 року», - сказав він.

Водночас М.ТОМЕНКО висловив переконання, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО особисто втрутиться в ситуацію з фінансуванням передовсім олімпійських видів спорту та програм з фізичної культури.