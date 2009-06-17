Ярославський заплатив мільйон доларів та ще й подякував

Члени гаражного кооперативу «Спектр», розташованого на прилеглій до харківського стадіону «Металіст» території (вул. Храмова), на загальних зборах переважною більшістю голосів погодилися на перенесення своїх гаражів на іншу ділянку, виділену містом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення члени кооперативу ухвалили на зборах 16 червня.

Як повідомлялося раніше, необхідність переїзду зумовлена вимогами УЄФА до безпеки стадіонів, на яких відбудуться матчі Євро-2012, у частині забезпечення нормативних умов можливої евакуації глядачів.

Новий майданчик для гаражного кооперативу розташований на території одного з харківських комунальних підприємств - трамвайного депо поблизу колишнього місця дислокації кооперативу. Власники гаражів, у яких раніше не було необхідних право встановлювальних документів на право власності, завдяки сприянню міської влади отримають право узаконити свої споруди.

Крім того, кооператив «Спектр» отримає від Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО - генерального інвестора підготовки Харкова до Євро-2012, який реконструює стадіон, аеропорт і ще низку об`єктів міської спортивної та транспортної інфраструктури - компенсацію в розмірі 1 млн. доларів за завдані клопоти.

Протягом найближчих двох днів гаражний кооператив переїде на нове місце. В організації переїзду - зокрема перевезенні будматеріалів, майна, що зберігалося в гаражах тощо - його членам допоможуть працівники групи DCH, яка належить О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ .

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ подякував членам кооперативу «Спектр» за розуміння важливості проведення Євро-2012 для Харкова, патріотизм і високу громадянську свідомість.

Як повідомляв УНІАН, зараз триває комплексне впорядкування прилеглої до стадіону «Металіст» території. Згідно з рішенням виконкому Харківської міськради та відповідно до вимог УЄФА щодо безпеки стадіонів на оптовому майданчику «Кінного ринку» протягом трьох днів демонтують самовільно збудовані будівлі. Крім того, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ профінансував реконструкцію трьох прилеглих до стадіону вулиць - Державінської, Храмової та Власівського провулку.