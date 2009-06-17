Львівський губернатор про аеропорт: вже три наради, а віз і нині там!

Розбудова аеропорту «Львів» надалі залишається найпроблемнішим місцем у підготовці Львова до Євро-2012, заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив, що на виконання доручення віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА у Львівській ОДА проводяться щотижневі наради за участю представників Міністерства транспорту, Державіаадміністрації, інституту «Украеропроект», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та керівництва обласної і міської рад, під час яких визначається хід підготовки Львова до Євро-2012.

«Сьогодні відбулася вже третя нарада, а віз і нині там. З 23 пунктів, що потребували негайного вирішення по аеропорту і були озвучені під час попередньої наради, - всі залишаються протерміновані», - наголосив М.КМІТЬ.

За його словами, учасники наради дійшли висновку, що «необхідно вживати кардинальні заходи по кожному пункту».

«Найважливішим питанням є створення служби замовника, також потребують негайного вирішення викуп земельних ділянок у жителів Пустомитівського району для продовження злітно-посадкової смуги та оголошення тендерних умов для інвесторів», - зазначив львівський губернатор.

Як поінформував М.КМІТЬ, для служби замовника у Львова необхідно штат приблизно з 15 осіб, тоді як у Донецьку така служба вже створена і нараховує 30 осіб.

За його словами, присутній сьогодні на нараді заступник міністра транспорту України Петро КРАВЧУК пообіцяв, що до кінця цього тижня така служба у Львові буде створена.

На думку губернатора, було б доцільним розділити функції керівництва львівським аеропортом під час підготовки до Євро-2012.

«Я взагалі пропоную розділити функції таким чином: є керівництво міжнародного аеропорту, а є керівництво, яке здійснює підготовку міжнародного аеропорту до Євро-2012», - наголосив М.КМІТЬ.

Також голова Львівської ОДА відмітив незадовільну роботу Міністерства транспорту щодо оголошення тендерних умов для інвесторів, «коли не виконуються обіцянки по оголошенню умов 8 червня, далі міністром Йосипом ВІНСЬКИМ називається наступна дата оголошення – 15 червня і знову ж таки – нічого не виконано».

На думку губернатора, причиною незадовільної роботи Мінтрансу щодо розбудови львівського аеропорту до Євро-2012 є «відсутність комунікацій між Мінтрансом та ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».