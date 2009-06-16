У Харкові підчищають біля Металіста - демонтують самобудови

Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради та вимогами УЄФА щодо безпеки стадіонів на оптовому майданчику «Кінного ринку» поряд зі стадіоном “Металіст” протягом трьох днів проводяться роботи з демонтажу самовільно встановлених будівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це розповів директор Департаменту комунального господарства міськради Віктор КИТАНІН.

За цей час демонтовано більше 350 самовільно встановлених кіосків та вивезені всі транспортні засоби, які знаходилися на території без належних дозвільних документів. Планується, що протягом 2-х днів демонтаж і вивіз будівель буде завершено.

За словами В.КИТАНІНА, з приватними підприємцями попередньо проведено роз`яснювальну роботу, тому близько 85% з них добровільно погодилися прибрати будівлі.

Міська влада, зі свого боку, надає допомогу підприємцям, у яких немає техніки для вивозу кіосків і транспортних засобів. На території оптового майданчика активно працює техніка комунальних підприємств (25 одиниць). Підприємці також власними силами демонтують і вивозять своє майно на новий оптовий майданчик на Благовіщенському ринку і ринку «1-й кілометр».

Як повідомив В.КИТАНІН, завтра розпочнеться будівництво розділового забору, що позначить справжні межі «Кінного ринку». Завершити роботи на території колишнього оптового майданчика планується до 20 червня. Потім ця територія буде упорядкована і в разі виникнення надзвичайної ситуації на стадіоні використовуватиметься для евакуації людей.

Президент компанії DCH, головного інвестора підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ прокоментував журналістам конфліктну ситуацію, що виникла з демонтажем інших об’єктів, зокрема гаражного кооперативу «Спектр». «Це серйозні життєві питання, тому потрібно враховувати побажання всіх. На сьогодні гаражний кооператив не проти змінити місце, тим більше що міська влада знайшла унікальне місце буквально поряд на вул. Храмовій. А я надаю грошову компенсацію у розмірі приблизно 1 млн.дол. Ми порозумілися з ініціативною групою гаражного кооперативу. Зараз процес вже перейшов у деталювання. Ініціативна група поїхала дивитися місце, виділене міськвиконкомом і розмова вже йде про технічні деталі того, як це зробити», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ .