Вінський заявляє, що держбюджет недофінансовує аеродроми

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє про недофінансування реконструкції аеродромів з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«На сьогодні ми на реконструкцію аеродромів одержали 28 млн. грн. з 760 млн. грн. (передбачених у держбюджеті – УНІАН)», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, таким чином, коштів на будівництво не вистачає. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ наголосив про необхідності того, щоб проекти до Євро-2012 з боку держави фінансувалися в повному обсягу.

«Це проблема. Я двічі ставив це питання на уряді і в середу вчергове ставитиму це питання. Немає сьогодні механізмів будівництва аеродромів без фінансування держави», - відзначив міністр.