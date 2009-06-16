Новий тренер київського «Динамо»: страху немає

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв розповів про найближчі плани і цілі команди.

"21 червня вирушаю до Києва. Там ми проведемо організаційні збори, футболісти пройдуть медобстеження. Потім 24 червня вилітаємо на збір до Австрії, де пробудемо до 7 липня.

Страху немає, є відчуття відповідальності. Перед командою стоять високі завдання, які треба вирішувати. Такий клуб, як "Динамо", в усіх турнірах повинен добиватися перемог, у тому числі й на міжнародній арені. Вдячний Юрієві Павловичу (Сьоміну), що він залишив мені хорошу команду. На даний момент головна проблема "Динамо" – велика кількість травмованих гравців, причому більшість вибули на тривалий термін. Але по ходу сезону вони поступово повертатимуться на поле", - цитує тренера Чемпионат.ру.