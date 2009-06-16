Для Жулян почали шукати проектанта пасажирського терміналу

Аеропорт «Київ» («Жуляни») оголосив тендер на проектування пасажирського терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції гендиректор аеропорту Сергій НІКІФОРОВ.

«Уже оголошено тендер, у найближчий четвер оголошення буде опубліковано», - сказав він.

За його словами, після цього дається місяць для подальшого відкриття тендерних пропозицій. Після визначення проектанта, проект повинен буде пройти держекспертизу, після чого буде оголошено черговий тендер – вже на генпідрядника будівництва терміналу аеропорту.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину.

Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типу В-737 і нижчі за класом.

До 30 вересня поточного року планується завершити реконструкцію аеродромної частини в рамках реконструкції аеропорту.

В аеродром вкладуть ще близько 50 млн. грн. на асфальтобетонні роботи, 10 млн. грн. – на світлосигнальне устаткування.

З початку цього року в будівництво вклали 8 млн. грн., в 2008-му – 79 млн. грн.

З травня аеропорт вже почав роботу, зокрема виконується один вантажний рейс і 15-20 чартерних бизнес-рейсів на день.

Перший регулярний пасажирський рейс здійснив посадку в аеропорту «Жуляни» («Київ») 25 травня 1924 року.