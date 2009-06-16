Литвин: Рада готова дати гроші на об`єкти до Євро-2012

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє про готовність парламенту забезпечити на законодавчому рівні необхідне фінансування об`єктів у рамках підготовки українських міст до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер сказав в інтерв`ю журналістам у Харкові, де він перебуває з одноденною робочою поїздкою.

«Все, що залежить від Верховної Ради для забезпечення належного фінансування з державного бюджету об`єктів Євро-2012, буде зроблено», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він вважає за необхідне, зокрема, виділити кошти у межах 1,5 млрд. грн. для добудови стадіону та аеропорту у Харкові. За словами В.ЛИТВИНА, це потрібно зробити до 30 листопада поточного року – дати, коли буде остаточно вирішено питання участі чотирьох міст України в чемпіонаті.

Під час відвідання стадіону «Металіст» голова Верховної Ради зазначив, що реконструкцією «забезпечений комплексний підхід», «не буде проблем з безпекою людей, їх підвезенням, евакуацією та розміщенням».

«Зважаючи на шалені темпи роботи, яка робиться майже лише на ентузіазмі, виділення державних коштів для того, щоб чемпіонат відбувся, - питання особисто до мене та до виконавчої влади, – підкреслив В.ЛИТВИН. - Ці гроші можна знайти, у тому числі і за рахунок рефінансування, а також зі стабілізаційного фонду, щоб це було не як подарунок або презентація на президентських виборах».

«Необхідно виходити з інтересів держави. Головне, що фінансування має бути», - підсумував він.