Стадіон у Сумах сьогодні проінспектує спецкомісія

Спеціальна комісія, до складу якої увійшли фахівці Федерації футболу України, Прем’єр-ліги, а також представники київського «Динамо» і полтавської «Ворскли», сьогодні перевірить стан газону на сумському стадіоні «Ювілейний», де має відбутися матч за Суперкубок України.

Про це УНІАН повідомили в Інформ-службі ФФУ.

Нагадаємо, 12 червня дирекція Української футбольної прем’єр-ліги визначила цю арену місцем проведення поєдинку за Суперкубок України, який відбудеться 11 липня.

Зі свого боку, керівництво ФК «Динамо» оприлюднило заяву, в якій висловило незгоду з рішенням Прем’єр-ліги, мотивуючи її тим, що поле на «Ювілейному» не відповідає стандартам матчу рівня команд-учасниць Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА.

З огляду на це спеціальна комісія вирушить до Сум, де на місці проінспектує стан футбольного газону. З висновками фахівців будуть ознайомлені члени Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки, які й винесуть остаточний вердикт.