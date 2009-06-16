До 30 вересня в Жулянах планують завершити реконструкцію аеродрому

Аеропорт «Київ» («Жуляни») до 30 вересня поточного року планує завершити реконструкцію аеродромної частини в рамках реконструкції аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції гендиректор аеропорту Сергій НІКІФОРОВ.

За його словами, на сьогодні з 2310 метрів побудованої смуги введено в експлуатацію 2160 метрів, решту буде введено після завершення будівництва рульових доріжок.

Зокрема, з трьох рульових доріжок залишилося завершити дві – першу до кінця цього місяця, другу – до кінця наступного місяця.

За словами гендиректора, потім займуться будівництвом перону й до 30 вересня завершать встановлення світлосигнального обладнання злітно-посадочної смуги.

Як підкреслив С.НІКІФОРОВ, сьогодні проблем із фінансуванням немає, хоча вони були на початку року.

За його словами, до 30 вересня в аеродром вкладуть ще близько 50 млн. грн. на асфальтобетонні роботи, 10 млн. грн. – на світлосигнальне обладнання.

З початку цього року в будівництво вклали 8 млн. грн., у 2008-му – 79 млн. грн.

Крім того, аеропорт займається модернізацією наземної спецтехніки.

Як зазначив С.НІКІФОРОВ, із травня аеропорт вже почав роботу, зокрема виконується один вантажний рейс і 15-20 чартерних бізнес-рейсів на день.

Як підкреслив гендиректор аеропорту, переговори з авіакомпаніями щодо базування в «Жулянах» вже ведуться, проте активніше їх почнуть вести після завершення реконструкції аеродрому повністю.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 із обмеженнями по масі й інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину.