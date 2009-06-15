Динамо відмовиться від матчу за Суперкубок, якщо гра буде в Сумах

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) заявляє, що якщо Українська футбольна прем`єр-ліга наполягатиме на проведенні в Сумах матчу за Суперкубок України, який запланований на 11 липня з «Ворсклою» (Полтава), а не в іншому пропонованому «Динамо» місті, київський клуб відмовиться брати участь у грі.

Про це сказано в заяві ФК «Динамо», розміщеній на сайті клубу.

«У тому разі, якщо Прем`єр-ліга не дослухається до наших пропозицій провести Суперкубок у Запоріжжі, Львові, Кривому Розі або Дніпропетровську, а наполягатиме на проведенні гри в Сумах, футбольний клуб «Динамо» (Київ) буде змушений відмовитися брати участь у грі за Суперкубок», - сказано в заяві.

«Динамо» зазначає, що також клуб проситиме Федерацію футболу України доручити проведення матчу за Суперкубок України Професійній футбольній лізі України, яка в попередні роки проводила цей матч на найвищому рівні.

«На цей раз Прем`єр-ліга не вважала за потрібне хоч би запитати про нашу думку щодо запропонованого стадіону в Сумах, стан футбольного поля якого не відповідає стандартам проведення матчу рівня команд-учасниць Ліги чемпіонів і Ліги Європи», - сказано в заяві.

Нагадаємо, 12 червня дирекція Прем`єра-ліга визначила місце проведення матчу за Суперкубок України з футболу. Матч відбудеться 11 липня на сумському стадіоні «Ювілейний» (має 25800 місць).