Суркіс переконаний, що Ахметов вчасно платить за стадіон

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС переконаний, що народний депутат, президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ є акуратним й обов`язковим платником перед підрядником будівництва стадіону «Донбас Арена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС заявив у п`ятницю журналістам у Донецьку, коментуючи слова міністра спорту Польщі Мирослава ДЖЕВЕЦЬКОГО про нібито заборгованості Р.АХМЕТОВА перед підрядником будівництва стадіону «Донбас Арена» в сумі 70 млн. доларів.

«Світ жорстокий, глобальний, і конкуренція диктує на сьогодні деякі висловлювання, які нічого не мають спільного, зокрема, з намірами того самого Ріната АХМЕТОВА, який, я переконаний, не може бути злісним неплатником щодо тих робіт, які вже проведено на стадіоні», - сказав Г.СУРКІС.

Він наголосив, що відкриття в Донецьку нового стадіону 29 серпня «і буде відповіддю панові ДЖЕВЕЦЬКОМУ, якщо він про це говорив».

Водночас президент ФФУ висловив сумнів у тому, що польський міністр дозволив собі такі висловлювання.

«Я дуже багато чув вільних роздумів різних політиків у різних країнах, не раз чув про заяви пана ДЖЕВЕЦЬКОГО, але щоразу пан ДЖЕВЕЦЬКИЙ - міністр спорту, член Сейму Польщі, постійно спростовує їх, - сказав Г.СУРКІС. - Я думаю, що якщо сьогодні говорити про те, що я вірю, що він це сказав, то я відповім вам так: хай міністр спорту опікується у своєму міністерстві союзом PL-2012, який має організувати турнір (Євро-2012 – УНІАН) у своїй країні, а зі своїми проблемами ми впораємося якось без коментарів шановного пана міністра».

При цьому Г.СУРКІС додав: «Якщо міністр Польщі це говорив, якщо він цього не говорив, я йому співчуваю: хтось просто інтерпретував його слова по-своєму».

Коментуючи в цілому розмови навколо Євро-2012, президент ФФУ відзначив, що «у нас з поляками мають бути лише партнерські відносини».

«Багато було різних роздумів на тему того, що Україна залишиться, в кращому разі, з двома містами (приймаючими Євро-2012 – УНІАН) уже в травні, після засідання Виконкому УЄФА в Бухаресті. Але ми продовжуємо ці перегони по вертикалі. Ми як ті добрі альпіністи - видираємось весь час вгору, при цьому перебуваючи весь час у страховці, бо ми повинні озиратися: а де партнери, які насправді повинні нас підтримувати», - сказав Г.СУРКІС.

«Я думаю, що все, зокрема мої дії, були завжди лобістськими щодо Польщі. Про що сьогодні свідчать, власне кажучи, самі польські політики і мої колеги у Федерації футболу», - відзначив президент ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) офіційно спростував слова міністра спорту Польщі про заборгованість президента клубу Р.АХМЕТОВА перед підрядником будівництва стадіону «Донбас Арена».

У заяві наголошується, що «Шахтар» ніколи не мав проблем з оплатою послуг партнерів і підрядників і не дозволяв собі затримок за будь-якими фінансовими зобов`язаннями - зокрема що стосується «Донбас Арени».

«Більше того, слід зазначити, що обсяг уже проведених виплат щодо «Донбас Арені» на сьогодні становить близько 99% загальної вартості будівництва елітного стадіону», - зазначається в заяві.

ФК «Шахтар» висловлює сподівання, що заява М.ДЖЕВЕЦЬКОГО - це «непорозуміння, що виникло внаслідок спотворених даних, наданих його несумлінними підлеглими».

«Інакше ми змушені будемо розглядати слова польського міністра як свідому дезинформацію громадськості, яка покликана очорнити репутацію як ФК «Шахтар» і його президента Р.АХМЕТОВА, так і Донецька - потенційної приймаючої сторони Євро-2012», - наголошується в заяві клубу.