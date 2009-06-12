Уряд схвалив Концепцію організації розміщення гостей та учасників ЧЄ-12

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію організації розміщення гостей та учасників фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Метою концепції є створення умов для тимчасового проживання учасників, гостей та вболівальників Євро-2012 через розвиток інфраструктури відповідної якості.

Згідно з концепцією, для розміщення учасників та вболівальників у приймаючих чемпіонат містах планується збудувати нові готелі, а також реконструювати і переоснастити вже існуючі. Крім того, передбачається, що учасники і гості Євро-2012 проживатимуть у курортно-рекреаційних закладах, студентських гуртожитках, на річкових та морських круїзних суднах, у закладах сільського туризму.

Реалізація концепції сприятиме створенню мережі сучасних закладів розміщення всіх видів і категорій (насамперед 4- і 5-тизіркових готелів), підвищенню якості обслуговування відповідно до європейських стандартів та розвитку туризму в Україні.

Створення і належне використання розвиненої мережі таких закладів сприятиме збільшенню обсягів туристичних послуг, залученню додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, позитивним змінам у структурі зайнятості населення.

За попередніми розрахунками, 16 матчів Євро-2012, що відбудуться в Україні, можуть відвідати близько 800 тисяч осіб. Враховуючи, що квота України на квитки чемпіонату становитиме 20% (а на фінальному та півфінальному матчах - 15%), передбачається, що матчі зможуть відвідати понад 640 тисяч іноземних вболівальників.

Крім цього, за вимогами УЄФА, Україна має забезпечити розміщення національної футбольної команди та семи зарубіжних збірних команд-учасниць чемпіонату, офіційних осіб, VIP-гостей, спонсорів, акредитованих професіоналів – суддів, фахівців допінг-контролю, журналістів тощо.

У зв’язку з цим у приймаючих містах виникне потреба у великій кількості готелів та інших закладів, спроможних надати якісні послуги тимчасового проживання значній кількості учасників, гостей та вболівальників.