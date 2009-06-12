Будівництву стадіона у Львові ніщо не загрожує - міськрада

На сьогодні не існує загрози зриву фінансування чи графіків будівництва стадіону у Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН заявив керівник «Дирекції з будівництва стадіону» Львівської міської ради Віталій СУЛИМА.

За його словами, генеральний підрядник з будівництва стадіону - компанія «Азовінтекс» - отримала від «Укрексімбанку» кредит у розмірі 25 млн. грн.

В.СУЛИМА зауважив, що у цьому році «Азовінтекс» виконав роботи вартістю 23 млн. 305 тис. грн., з яких понад 7 млн. грн. було оплачено за підсумком звірки актів виконаних робіт.

Також, за його словами, Дирекція з будівництва стадіону спільно із генпідрядником працюють над оптимізацією та узгодженням робочих проектів західної трибуни стадіону, яка є найскладнішим елементом будівництва. Разом із цим ряд робіт на стадіоні виконується з випередженням графіка.

«Загалом, будівництво стадіону у Львові триває у межах графіків робіт, затверджених УЄФА», - наголосив В.СУЛИМА.

*** За результатами засідання УЄФА 12-13 травня ц.р. прийнято рішення стосовно можливого визначення м. Львова містом проведення матчів Євро-2012, за умови виконання вимог УЄФА щодо підготовки інфраструктури. Зокрема, орган місцевого самоврядування міста не пізніше 31 серпня 2009 року повинен надати УЄФА достатні докази того, що проблемні питання підготовки стадіону будуть вирішені для проведення будь-якого потенційного групового матчу УЄФА Євро-2012.

Проектувальниками стадіону є конструкторське бюро Альберта ВІММЕРА (м. Відень, Австрія), архітектурне бюро «Арніка» (м. Львів, Україна); генеральним підрядником виступає проектувально-будівельне підприємство «Азовінтекс».

«ПМ-Консалтинг», донецька інжинірингова компанія, яка керувала будівництвом нового стадіону ФК «Шахтар», залучена до проекту як консультант на виконання робіт з аналізу проектної документації та розробки організаційної структури управління проектом. Компанія «Арена.Ком» у березні 2009 року визначена консультантом для побудови стадіону (компанія контролюватиме будівництво стадіону, займатиметься розробкою бізнес-плану використання споруди після проведення Євро-2012).

Вартість будівництва стадіону становить 609 млн. грн., очікуваний термін введення в експлуатацію - грудень 2010 року.