У Львові 23 червня назвуть тих, хто шкодить реконструкції аеропорту

23 червня на сесії Львівської обласної ради «будуть названі імена героїв, які зривають роботи до Євро-2012 у львівському аеропорту», повідомив сьогодні на нараді з питань реконструкції аеропорту «Львів» голова облради Мирослав СЕНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив: «Складається враження, що Мінтранс не зацікавлений у реконструкції і будівництві аеропорту, натомість розгорнувши полеміку щодо того, хто буде гендиректором аеропорту».

У свою чергу комерційний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Руслан БАРАН зауважив, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує Олександра ЗАГРЕВУ на посаді керівника аеропорту.

«Я сьогодні уповноважений Олександром ЗАГРЕВОЮ, який зараз перебуває на лікарняному, заявити перед учасниками цієї наради, що він мав особисту розмову з Юлією ТИМОШЕНКО, яка йому як керівнику підприємства висловила повну підтримку», - сказав Р.БАРАН.

Голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ при цьому зазначив, що він не може давати оцінку О.ЗАГРЕВІ як керівнику, однак високо оцінює внесок аеропорту під його керівництвом в економіку області. М.КМІТЬ зауважив, що аеропорт «входить в п’ятірку найприбутковіших державних підприємств Львівщини».

Як повідомляв УНІАН, 5 червня О.ЗАГРЕВА заявив, що його незаконно звільнили з посади гендиректора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», і звинуватив міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО в підготовці "рейдерської атаки" на цей аеропорт.

Як сказав О.ЗАГРЕВА, Й.ВІНСЬКИЙ "видав незаконний наказ про моє звільнення з посади", щоб одержати контроль над фінансами, виділеними на будівництво аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012. Він повідомив, що наказ про звільнення від 2 червня - «недійсний, оскільки я вже тиждень перебуваю на лікарняному».

Водночас голова Державіаадміністрації, заступник міністра транспорту і зв`язку України Олександр ДАВИДОВ наголосив, що рішення про звільнення О.ЗАГРЕВИ було прийнято на підставі виявлених у роботі підприємства недоліків.