На Олімпійському в листопаді планують почати монтаж покрівлі

На НСК «Олімпійський» в листопаді ц.р. планується почати монтаж покрівлі стадіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний інженер ХК «Київміськбуд» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ під час колегії в Міністерстві у справах сім`ї, молоді і спорту України.

За його словами, зараз генеральний підрядник реконструкції спорткомплексу ХК «Київміськбуд» проводить торги з визначення виконавця на виконання комплексу робіт з будівництва покрівлі (монтаж металоконструкцій, монтаж вантової системи, облаштування мембранного покриття і фасаду із склопрофілю).

О.ГАЛИЦЬКИЙ відзначив, що на сьогодні про свою готовність виконати ці роботи заявили 20 компаній, з яких близько половини, – вітчизняні («Укрстальконструкція», «Азовінтекс», Стахановський вагонобудівний завод, Український проектний НДІ "Стальконструкція" імені Шимановського), а також зарубіжні (концерн MCH (Австрія-Німеччина-Японія), російсько-німецька, угорська, німецька, польська компанії).

Серед тієї частини компаній, які нададуть свої пропозиції, буде проведено жорсткий відбір з огляду на здатність виконати ці роботи, високої якості і точності, забезпечення матеріалами, технікою, забезпечення інженерного супроводу, а також вартості будівельно-монтажних робіт.

«В Україні все-таки є компанії, які готові узятися за цю роботу. І в критеріях оцінки саме вітчизняним виробникам, вітчизняним будівельникам буде віддано перевагу. Але технології з улаштування пристрою вант, мембранного покриття сьогодні відсутні в Україні, тому ми залучатимемо провідні європейські, а можливо, й світові компанії», - додав О.ГАЛИЦЬКИЙ.

Після визначення головного підрядника з монтажу покрівлі буде проведено тендер на виготовлення металоконструкцій.

«Ми переконані в тому, що ми можемо виготовити метал, з цього металу – металоконструкції тієї якості, яка задекларована генеральним проектувальником стадіону», - відзначив він.

За даними головного інженера «Київміськбуду», у світі існує не більш як п`ять компаній, які займаються виготовленням вантовых систем. «Існують домовленості з компаніями, які готові взяти участь у цьому процесі. Наприклад, компанія MCH має у своїй структурі підрозділ, здатний виконати ці роботи», - уточнив він.

Водночас роботи зі становлення мембран також виконує обмежену кількість компаній у світі, з якими у «Київміськбуду» є попередні домовленості.

У свою чергу, архітектор Юрій СЕРЬОГІН, виступаючий адаптором проекту реконструкції НСК «Олімпійський», виконаного німецьким архітектурним бюро GMP, відзначив, що після реконструкції відводиться півроку для проходження сертифікації, що доводить належність спорткомплексу до міжнародного класу «еліт».

Як повідомляв УНІАН, 9 червня ц.р. холдингова компанія «Київміськбуд», яка виступає генеральним підрядником з реконструкції та будівництву НСК «Олімпійський», оголосила про проведення торгів з обмеженою участю на виконання робіт з будівництва навісу над трибунами стадіону. Кінцевий термін подання пропозицій – 23 червня ц.р.

Передбачається, що роботи з будівництва навісу над трибунами стадіону буде виконано до кінця 2010 року.

Довідка УНІАН. Реконструкція НСК «Олімпійський» проводиться в рамках підготовки України до Євро-2012. Готовність арени до прийняття матчів чемпіонату визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення турніру в Україні. Будівельно-монтажні роботи в спорткомплексі розпочалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення заплановано на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію – на червень 2011 року.

Загальна місткість оновленого стадіону становитиме 69 423 людини.

Вартість реконструкції спорткомплексу – 2 млрд. 114 млн. 726,9 тис. грн. Фінансування робіт проводиться з державного бюджету України.